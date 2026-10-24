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31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, topraklarına yeniden dönmek ve bu dönüşün kalıcı olabilmesi için köylerine acilen yol yapılmasını istedi.

31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

Küçük Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen köy sakinleri, yıllar sonra yeniden köylerinde hayat kurmak istediklerini ifade etti. Köye dönerek küçükbaş hayvanlarını otlatmaya başlayan vatandaşlar, bölgeye ulaşım sağlanması durumunda göçün daha da büyüyeceğini kaydetti.

31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 1

31 YIL ÖNCE KÖYLERİNDE ÇIKARTILMIŞLARDI

Köy muhtarı Alaaddin Kamalı, sürecin kendilerini umutlandırdığını belirterek, "1995'te boşaltılan köyümüze yıllar sonra yeniden adım attık. Şu an yüzlerce insanımız ve binlerce küçükbaş hayvanımız İkiyaka'da bulunuyor. Ancak en büyük sorunumuz ulaşım. Vatandaşlarımız 40-50 kilo yükle 28-30 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Hem köyümüze dönüşümüzün kalıcı olması hem de tarım ve hayvacılığın yeniden canlanması için acilen yol yapılmasını istiyoruz" dedi.

31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 2

YENİDEN DÖNMEK İSTİYORLAR

Köy sakinlerinden Ümit Baban, köyün tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olduğunu vurgulayarak, "Köyümüzde binlerce ton ceviz ve meyve ağaçları var. Orada yeniden yaşayabilmemiz, hem köylerimize tam anlamıyla dönebilmemiz hem de bu potansiyeli değerlendirebilmemiz için yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari köy
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