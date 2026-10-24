Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor yönetimini kabul etti

Kulüp Başkanı İlker Dilek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kulübün faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verildi.

İSTANBUL KASTAMONUSPOR YÖNETİMİNİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ZİYARET

Ziyarette Kulüp Başkanı İlker Dilek, İstanbul Kastamonuspor’un vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik projeler ile bölge gençliğinin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgilendirmede bulundu.



Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kastamonuspor formasını ve kendi fotoğrafının yer aldığı tabloyu, ziyaretin anısına kulüpte sergilenmek üzere imzaladı.



Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulüp yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır