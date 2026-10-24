İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi günlük olarak ihlal etmeyi sürdürüyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney kesimlerine saldırı düzenledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin batısında ve Beyt Lahiya beldesinin Tel ez-Zeheb bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde ise İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile saldırısı sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Söz konusu ölümlerle birlikte Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

BİRİ ÇOCUK 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail İHA'larla, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde daha önce boşaltılan evlere patlayıcı düzenekler attı. Aynı bölgede İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açılırken, İsrail savaş gemileri de Gazze kentinin kıyısını hedef aldı.

Gazze'nin orta kesiminde, Deyr el-Belah kenti ve Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı. Deyr el-Belah'ın doğusundaki Masdar köyü yakınlarında ise İHA'dan atılan bombanın şarapnel parçaları 2 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu.

Gazze'de can kaybı 74 bin 540'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 kişinin cenazesinin getirildiği ve 62 kişinin yaralandığı belirtildi.

Daha önce yaralanan bir kişinin de kurtarılamadığı ve bir kişinin cenazesinin de enkazdan çıkarıldığı aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1547'ye, yaralananların sayısının 5 bin 559'a yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 842 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 540'a, yaralı sayısının ise 175 bin 678'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumunun 10 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 42 kişinin daha toplam can kaybı sayısına eklendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır