PHP alarmı sürüyor! Banka hesabınız, sosyal medya ve e-Devlet için ne yapmalısınız?

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede güvenlik açıklarının bulunmasının tek başına sorunu çözmediğine dikkat çekerek, Saldırganların yapay zekayla saldırı kodlarını hızla hazırlayabildiğini belirten Say, kurumların güvenlik güncellemelerini uygulama sürecinin ise zaman alabildiğini anlattı. PHP açıklarına karşı atılması gereken en önemli adımı da açıklayan Say, “Şu anda yama çıkmış durumda. Bu yamayı yapmaktan daha önemli hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

“SADECE AÇIĞI BULMAK PROBLEMİ ÇÖZDÜK DEMEK DEĞİL”

Yapay zekanın güvenlik açıklarını tespit etmesinin yanı sıra bu açıkların giderilmesi sürecinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten . Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, şöyle konuştu:

“İşin aslında bir tarafını çözdük biz, ikinci tarafını henüz çözmüş durumda değiliz. Zaten problemimiz de o. Bütün şirketlerin en büyük korkusu, kaygısı yapay zekayla bu çok kritik yani çok uzun zamandır olan ama diğer taraftan da hiç kimsenin bulamadığı bir açık bulundu. Fakat bu açık bulunana kadar bizim ‘false positive’ dediğimiz yani milyonlarca açık bulabiliyor yapay zeka. Bunların içerisinde gerçekten kurumlar açısından tehlikeli olmayacak birtakım açıkları da buluyor ve bunların içerisinde boğulmuş durumda da bir yandan güvenlik uzmanları veyahut da operasyondaki, teknoloji operasyonlarındaki arkadaşlarım.”

Güvenlik açıklarını gidermek için uygulanan yamaların büyük şirketlerde devreye alınmasının zaman alabildiğini söyleyen Say, şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü bugün dünyadaki en büyük sorun, evet bu sıfır gün (zero-day) güvenlik açıkları dediğimiz ve saldırganların bunu çok sert bir şekilde saldırıyor olmaları son derece büyük bir problem. Fakat diğer taraftan bu saldırıların olmaması için güvenlik açıklarının da fikse edilmesi gerekiyor, yani yamaların geçilmesi gerekiyor. Ve bu yamaların şu andaki ortalama süresi 6 ay büyük şirketlerde. Yani bazı yamaların 2 sene sonra, 3 sene sonra, 4 sene sonra hala yapılmadığını görüyoruz. Bazen de bu yamalar belli noktalarda yapılamıyor çünkü eski sistemler oluyor. Bu sistemlerde bu düzeltmelerin yapılması inanılmaz derecede zor olabiliyor veya imkansız olabiliyor.”

“HACKERLAR BİZDEN ÇOK DAHA HIZLILAR”

Güvenlik açıklarının kamuoyuna açıklanmasının ardından saldırganların da bu bilgilere ulaşabildiğini belirten Say, yapay zekanın saldırı hazırlama sürecinde de kullanıldığına dikkat çekti:

"Şimdi sadece açığı bulmak demek problemi çözdük demek değil ama gerçekten de önemli bir konu başlığı. Fakat bir problem daha var; açıklar yayınlanıyor, o açıklar yayınlandıktan sonra hackerlar da bu açıkları görüyorlar, biliyorlar ve bununla ilgili olarak kod yazıyorlar. Ve hackerlar bizden çok daha hızlılar. Bizim bu problemleri düzeltme hızımızdan daha hızlı bir şekilde kendi kodlarını yapay zekayla yazıp, saldırı kodlarını, ondan sonrasında da bu sistemlere saldırıyorlar.”

Yamaların otomatik olarak uygulanması konusunda teknolojinin henüz istenen noktada olmadığını dile getiren Say, hatalı bir işlemin sistemlerin çökmesine neden olabileceğini söyledi. Büyük şirketlerin bu nedenle güncellemelerin nasıl uygulanacağı konusunda temkinli davranmak zorunda kaldığını belirten Say, bunun da zaman kaybına yol açtığını ifade etti.

Yapay zekanın saldırganlar tarafından da kullanılabildiğini vurgulayan Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Diğer tarafı da biz bunu bulmazsak yapay zeka sadece bizim tekelimizde değil. Evet, Anthropic, OpenAI, işte Google, X, bunlar kendi yapay zekalarının kriminal kullanımda olmaması adına pek çok önlem alıyorlar fakat bunu tam anlamıyla yapabilmek mümkün değil. Diğer taraftan da açık kaynak kodlu yapay zekalardan da bahsediyoruz bugün biliyorsunuz. Bunlar da hackerlar tarafından, suç örgütlerinden zaten son derece rahatça kullanılabiliyor. Yani bu bizim açımızdan, dünya adına aslında ciddi bir tehdit olarak görüyorum bu açıkları yapay zekanın büyük bir hızla bulabilmesini.”

“BİR AÇIĞIN SALDIRIYA DÖNÜŞMESİ İÇİN ASLINDA SADECE AÇIĞIN OLMASI YETERLİ DEĞİL”

e-Devlet gibi hizmetlerin açıklardan etkilenmediğine ilişkin duyuruların ardından dijital hizmetlerde alınması gereken önlemleri de değerlendiren Say, bir güvenlik açığının bulunmasının tek başına saldırının gerçekleşeceği anlamına gelmediğini anlattı:

“Şimdi bir açığın saldırıya dönüşmesi için aslında sadece açığın olması yeterli değil. Bunun uzaktan erişilebilir olması önemli. Sizin almış olduğunuz birtakım güvenlik önlemleriyle bu açığa ulaşılmasını engelleme şansınız var, bu açığa sahip olsanız bile. Yani içerideki bir kapınız kilitli değil ama önünde bir kapı daha var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi böyle bir durum gerçekten de zaten buna biz katmanlı güvenlik diyoruz. Uygulama güvenliğini pek çok noktada yapmak zorundasınız. O zaman da bu tarzdaki saldırılara karşı kendinizi o açığa sahip olsanız bile koruma şansınız var.”

Katmanlı güvenlik kapsamında farklı güvenlik yazılımlarının ve güvenlik operasyon merkezlerinin devreye girdiğini belirten Say; saldırıların tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve veri hırsızlığının engellenmesi için çeşitli mekanizmalar kullanıldığını söyledi.

Say, bu sistemlerin işleyişini şu sözlerle anlattı:

“Güvenlik operasyon merkezlerimiz var. Bu güvenlik operasyon merkezlerimiz bu tarzdaki bir güvenlik açığına doğru yapılan bir saldırı olursa bunun için alarma geçmiş durumdalar. Yani onun kullanıldığını anladığı anda bu saldırıyı önceliklendirebilecek birtakım mekanizmalarımız var. İçeride bu bir veri hırsızlığına dönüşecekse veri hırsızlığını engellemek için birtakım yazılımlarımız var. Bu bir işte web uygulamasına doğruysa o web uygulamasında bir anormallik sezinlediğinde o bağlantıyı kesebilecek birtakım yazılımlarımız var.”

“HER ZAMAN BU AÇIKLARI BİLME İHTİMALİMİZ OLMAYABİLİR”

Kurumların farklı saldırı türlerine karşı çok sayıda güvenlik ürünü kullanmak zorunda kalabildiğini belirten Say, henüz bilinmeyen açıklar nedeniyle de koruyucu önlemlerin önem taşıdığını vurguladı:

“Bugün baktığınızda bir şirket, özellikle de büyük bir şirket; 70'in üzerinde, 80'in üzerinde, hatta 120'nin, 130'un üzerinde bile güvenlik yazılımı kullanabiliyor, kullanmak zorunda kalabiliyor. Çünkü pek çok farklı saldırıya yönelik olarak pek çok farklı cevaplama ürünü yani güvenlik ürünü kullanmamız gerekiyor.”

Güvenlik açıklarının saldırganlardan önce bulunmasının önemine değinen Say, şöyle devam etti:

“Bizim söylediğimiz şey; OpenAI'ın, Anthropic'in yapmış olduğu en önemli şey aslında ‘Hackerlar bulmadan bunları sen bul.’ Bu evet önemli bir konu, buna söyleyecek hiçbir şey yok çünkü sen bulmazsan onlar zaten bulacaklar. Bu önemli bir konu başlığı ama her zaman bu açıkları bilme ihtimalimiz olmayabilir. O yüzden de bahsettiğim önlemleri muhakkak alıyor olmak son derece kritik.”

“BU YAMAYI YAPMAKTAN DAHA ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

PHP açıkları nedeniyle şu anda atılması gereken en önemli adımın ne olduğu sorusuna Say, şu yanıtı verdi:

“Yamalarını yapmak. Şu anda yama çıkmış durumda. Bu yamayı yapmaktan daha önemli hiçbir şey yok.”