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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kanada ile yeni dönem: "Yıl sonundan önce başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada ile eylem planı kabul edildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kanada ile yeni dönem: "Yıl sonundan önce başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Carney, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kanada ile yeni dönem: "Yıl sonundan önce başlayacak" 1

"Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkanı bulduk. Kanada ile ilişkileri stratejik ortaklık katkısı ile enerji, savunma sanayi gibi yeni projeleri hayata geçireceğiz. Somut adımların atılacağı eylem planını da kabul ettik. Ekonomi alanındaki ilişkilerimizi ele almak üzere ortak komite dahil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız.

Sayın Başbakanla bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Bölgesel ve küresel meselelere değinme imkanı bulduk.

'YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞLAYACAK'

Bu ziyaretin en son çıktılarından birini, hiç şüphesiz Kanada ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararımız teşkil etti. Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da bugün kabul ettik.

Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.

Bu sürece paralel olarak ekonomi alanındaki ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almak üzere Ortak Ekonomik ve Ticari Komite dahil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız.

Bu Komitenin müteakip toplantısına 2027 yılında bu defa özel sektörlerimizin de katılımıyla ev sahipliği yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanada ile) Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık"

TİCARET HACMİ HEDEFİ YÜKSELTİLDİ

Atacağımız bu adımlarla halen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz.

Güncellenen Hava Ulaştırma Anlaşması ile birlikte ülkelerimiz arasında doğrudan uçuşları yaklaşık iki katına çıkaracağız.

Bugün ayrıca üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını da değerlendirdik. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğuna inanıyoruz.

Yarın Türk Eximbank ile Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu arasında imzalanacak mutabakat zaptının üçüncü ülkelerde ortak projelere vesile olmasını temenni ediyoruz.

Kıymetli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere Kanada ile savunma sanayii ve nükleer enerji alanlarında yakın temas halindeyiz. Savunma sanayii iş birliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Bunu son olarak Ankara'da yaptığımız NATO Zirvesi sırasında da gördük. Metin üzerinde başka bir düzenleme veya format değişikliği yapmamı ister misiniz?"

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan
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