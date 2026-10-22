Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı.

YÖNETMEN EZEL AKAY VE KARDEŞİNİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı. Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

İKİSİNİN DE POZİTİF ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

Yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır