HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı 1

YÖNETMEN EZEL AKAY VE KARDEŞİNİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı. Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı 2

İKİSİNİN DE POZİTİF ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

Yapılan test sonuçları ortaya çıktı. Yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den sosyal medya paylaşımlarına tepkiAK Parti'den sosyal medya paylaşımlarına tepki
Su geçirmez Salomon botta kaçırılmayacak fırsat!Su geçirmez Salomon botta kaçırılmayacak fırsat!

Anahtar Kelimeler:
Ezel Akay uyuşturucu operasyonu test
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.