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Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı yönündeki duyum üzerine, Ulubey ilçesinin Kadıncık ve Uzunmahmut Mahallesi’nde operasyon düzenledi. İki şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 adet şarjör, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca silah yapımında kullanılan 2 torna makinesi, 53 tabanca yayı, 3 tabanca namlusu, 3 namlu kalıbı, 4 tabanca ateşleme iğnesi, 3 tabanca fişeği dolum mengenesi, 15 matkap ucu, 5 eğe, 1 kumpas, 1 taşlama teli ve 1 tabanca üst kapağı bulundu. Gözaltına alınan iki şahıs, haklarında yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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