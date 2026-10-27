HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü 1

KRİTİK ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70'i geçti: Netanyahu'nun talebi reddedildiİsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70'i geçti: Netanyahu'nun talebi reddedildi
ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldıABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.