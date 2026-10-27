Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KRİTİK ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti. Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır