ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı

ABD'de Federal Seçim Kurulu (FEC), bir bilgisayar korsanının sistemlerine sızma girişimiyle karşı karşıya kaldı. Siber saldırı girişiminin tespit edilmesinin ardından kurum, güvenlik tedbirleri kapsamında çevrim içi hizmetlerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

ÇEVRİM İÇİ HİZMETLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Saldırı girişiminin ardından FEC'in elektronik dosyalama sistemine erişim sağlanamadığı bildirildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sistemin yeniden hizmete açılması için bilgi teknolojileri personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FEC'TEN RESMÎ AÇIKLAMA

Federal Seçim Kurulu, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibarıyla FEC'in elektronik dosyalama sistemi çevrim dışıdır ve bilgi teknolojileri personelimiz hizmeti yeniden sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır."

DOSYALAMA SİSTEMİ TSİ 05.00'TEN BU YANA DEVRE DIŞI

FEC'in elektronik dosyalama sisteminin Türkiye saatiyle (TSİ) 05.00'ten itibaren hizmet dışı olduğu bildirildi.

Kurumun çevrim içi hizmetlerini yeniden kullanıma açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır