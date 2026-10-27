HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı

ABD Federal Seçim Kurulu (FEC), sistemlerini hedef alan siber saldırı girişiminin ardından çevrim içi hizmetlerini geçici olarak durdurdu. Kurum, elektronik dosyalama sisteminin devre dışı kaldığını açıklarken, hizmetlerin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı

ABD'de Federal Seçim Kurulu (FEC), bir bilgisayar korsanının sistemlerine sızma girişimiyle karşı karşıya kaldı. Siber saldırı girişiminin tespit edilmesinin ardından kurum, güvenlik tedbirleri kapsamında çevrim içi hizmetlerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

ÇEVRİM İÇİ HİZMETLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Saldırı girişiminin ardından FEC'in elektronik dosyalama sistemine erişim sağlanamadığı bildirildi.

ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı 1

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sistemin yeniden hizmete açılması için bilgi teknolojileri personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FEC'TEN RESMÎ AÇIKLAMA

Federal Seçim Kurulu, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibarıyla FEC'in elektronik dosyalama sistemi çevrim dışıdır ve bilgi teknolojileri personelimiz hizmeti yeniden sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır."

ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı 2

DOSYALAMA SİSTEMİ TSİ 05.00'TEN BU YANA DEVRE DIŞI

FEC'in elektronik dosyalama sisteminin Türkiye saatiyle (TSİ) 05.00'ten itibaren hizmet dışı olduğu bildirildi.

Kurumun çevrim içi hizmetlerini yeniden kullanıma açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70'i geçti: Netanyahu'nun talebi reddedildiİsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70'i geçti: Netanyahu'nun talebi reddedildi
Karadeniz'de vurulmuştu! İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptıKaradeniz'de vurulmuştu! İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Anahtar Kelimeler:
seçim abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.