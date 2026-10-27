ABD Federal Seçim Kuruluna siber saldırı! Sistemler kapatıldı

ABD'de Federal Seçim Kurulu (FEC), bir bilgisayar korsanının sistemlerine sızma girişimiyle karşı karşıya kaldı. Siber saldırı girişiminin tespit edilmesinin ardından kurum, güvenlik tedbirleri kapsamında çevrim içi hizmetlerini geçici olarak kapatma kararı aldı.
Saldırı girişiminin ardından FEC'in elektronik dosyalama sistemine erişim sağlanamadığı bildirildi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, sistemin yeniden hizmete açılması için bilgi teknolojileri personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Federal Seçim Kurulu, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şu an itibarıyla FEC'in elektronik dosyalama sistemi çevrim dışıdır ve bilgi teknolojileri personelimiz hizmeti yeniden sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır."
FEC'in elektronik dosyalama sisteminin Türkiye saatiyle (TSİ) 05.00'ten itibaren hizmet dışı olduğu bildirildi.
Kurumun çevrim içi hizmetlerini yeniden kullanıma açmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.