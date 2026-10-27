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İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin ardından sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. 120 sandalyeli mecliste, Netanyahu’ya muhalif partilerin bloğun 52 sandalye, Netanyahu’yu destekleyen partilerin ise 50 sandalye kazanması bekleniyor. 18 sandalye kazanması beklenen Arap partileri ise hükümet için kritik konuma geldi.

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor

Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.
İsrail deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor 1

İSRAİL GENEL SEÇİMLERİNDE SANDIKLAR KAPANDI

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.

Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu.

İsrail deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor 2

NETANYAHU KARŞITI KOALİSYON SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.

Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.

Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

İsrail deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor 3

İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLER 10 VEKİL ÇIKARDI

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.

İsrail deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor 4

Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.KAN'ın sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor 5

ARAP PARTİLERİ PARTİLER KİLİT KONUMA ULAŞTI

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği genel seçimlerde çıkış anketlerinin yayınlanmasıyla Ortak Arap Listesi'nin destekçileri İsrail'in Nasıra kentindeki Ortak Arap Listesi karargahında sevinç gösterilerinde bulundu.

İsrail deki genel seçimlerde sandıklar kapandı: İlk sonuçlara göre Netanyahu karşıtı muhalif blok önde görünüyor 6

GAZZELİLER SEÇİMİ BÖYLE TAKİP ETTİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'de düzenlenen genel seçimleri televizyon ekranlarından ve cep telefonlarından takip etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim İsrail Binyamin Netanyahu
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