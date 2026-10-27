Iğdır'da çimento yüklü tır devrildi! Sürücü yaralandı

Kaza, Iğdır'da Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzerindeki otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt yönünden Iğdır kent merkezine doğru ilerleyen çimento yüklü tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Devrilen tırda bulunan yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.