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Iğdır'da çimento yüklü tır devrildi! Sürücü yaralandı

Iğdır'da çimento yüklü tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Araçta mahsur kalan sürücü, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da çimento yüklü tır devrildi! Sürücü yaralandı

Kaza, Iğdır'da Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzerindeki otogar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt yönünden Iğdır kent merkezine doğru ilerleyen çimento yüklü tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada tır sürücüsü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Devrilen tırda bulunan yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır kaza
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