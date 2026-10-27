Kastamonu'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı! 1 ölü

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Kastamonu-Sinop kara yolu Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Tuncel (25) yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçti.

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hasan Tuncel yaşamını yitirirken, aracın çarptığı büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Hasan Tuncel'in cansız bedeni araçtan çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır