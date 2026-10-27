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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.T. (32) yönetimindeki 38 BU 308 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi A.E.’ye (19) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı 1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.E.’nin hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü S.T.’de ekipler tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza
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