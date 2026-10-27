Bursa'da sahile ceset vurdu! Üzerinden dikkat çeken not çıktı

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Orta İstasyon Caddesi üzerindeki Mudanya Beach isimli plajda meydana geldi. Sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kıyıda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan kimlik tespitinde yaşamını yitiren kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu ortaya çıktı.
Olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler sırasında Yakup D.'nin üzerinde bantla tutturulmuş bir not bulunduğu öğrenildi.
Notta, "Ölümümden kimse sorumlu değildir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Yakup D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.