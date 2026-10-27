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İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70'i geçti: Netanyahu'nun talebi reddedildi

İsrail'de yüksek katılımın gerçekleştiği genel seçimlerde, yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek oy kullanma süresinin uzatılması talebini ise reddetti.

İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70'i geçti: Netanyahu'nun talebi reddedildi

İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

Sabah saat 07.00'de oy kullanma işleminin başlamasından saat 20.00'ye kadar gerçekleşen yüzde 74,3'lük katılım oranı, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.

İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70 i geçti: Netanyahu nun talebi reddedildi 1

Bundan önceki saat dilimlerinde hesaplanan katılım oranları, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakamlar olmuştu.

Seçimlere katılım oranlarının yükselmesinin, anketlere göre yüzde 3,25'lik seçim barajını küçük farkla aşan bazı partilerin baraj altında kalmasına neden olabileceği ve bunun Meclis aritmetiğini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70 i geçti: Netanyahu nun talebi reddedildi 2

NETANYAHU'NUN TALEBİ REDDEDİLDİ

İsrail Merkez Seçim Komitesi, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek oy kullanma süresinin uzatılması talebini reddetti.

Komiteden yapılan açıklamada, konunun üyeler tarafından tartışıldığı ve sürenin uzatılması için herhangi bir gerekçe olmadığına karar verildiği aktarıldı.

İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70 i geçti: Netanyahu nun talebi reddedildi 3


Açıklamada, "Tüm kesimlerde görülen yüksek seçmen katılımı, halkın demokratik sürece yüksek düzeyde dahil olduğunu göstermektedir ve bu koşullar altında oy kullanma saatlerinin uzatılmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verildi.

Komite, sandıkların kapanış saatine kadar oy kullanma merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, yüksek katılımla devam eden genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuş, Merkez Seçim Komitesi başvurunun değerlendirileceğini duyurmuştu.

İsrail seçim sonucu belli oldu mu? Katılım yüzde 70 i geçti: Netanyahu nun talebi reddedildi 4
Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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