CHP'li Sarı: "Aday tartışmalarını erken buluyoruz"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, basın toplantısı düzenlendi. Sarı, iktidarın emeklilerle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Son 4-5 yılda emeklilerin içinde bulunduğu durum, açlık sınırının altındaki bir ücrete mahkum edilmiş olan emeklilerin bütün haykırışlarını dile getirmiş olmamıza rağmen buna kulak tıkayan AKP ne hikmetse Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamalarından anladığımız üzere, 2027 yılından itibaren bu çığlığı duymaya başladı. Dolayısıyla bunlara önce şunu sormak gerekir; hayırdır, seçim mi var" dedi.

'GENEL KURUL'DA DESTEKLEYECEĞİZ'

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın muğlaklıklar içerdiğini aktaran Sarı, "Ancak bu Mekke Anlaşması’nın ve Mekke Anlaşması’nın içinde yer aldığı konseptin bu bölgede ortaya çıkacak jeopolitik boşluklar açısından, Türkiye’nin bu boşluğu doldurabilmesi açısından, ulusal menfaatlerine aykırı bir anlaşma olduğu anlamına gelmediğini düşünüyoruz. O yüzden bütün eleştirilerimize rağmen, bütün bu risklere işaret etmiş olmamıza rağmen Mekke Anlaşması’na 'evet' oyu vermiş bulunuyoruz. Genel Kurul aşamasında yine bu değerlendirmeyi yapacağız" diye konuştu.

'SÜRECİ DARALTTIK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, partinin olağan kurultayının ertelendiği iddiaları ile ilgili, "Kurultay takviminin başlangıç günü bugün. Üye listelerinin askıya çıktığı gün. Ancak son günü de 14 Şubat. 14 Şubat tarihinde biz il ve ilçe kongrelerimizi tamamlayıp, Parti Meclisimizi toplayarak bir kurultay tarihi belirleyeceğiz. Ancak bildiğiniz üzere tedbir kararının geri çekilmesi sürecini yaşadık. Bu geri çekilme sürecimiz netleşmediği ve tamamlanmadığı için hukuki tartışmaya yer vermemek üzere başlangıç tarihini 15 gün sarkıtmış olduk. Bu başlangıç tarihinin 15 günü içerisinde mahkemenin karar vereceğini değerlendiriyoruz. Bugün de bu yapılabilirdi ama bazı hukukçular mahkeme kararı kesinleşmeden üye listelerinin askıya çıkartılmasının gereksiz bir hukuki tartışmaya yol açabileceğini değerlendirdiler. Biz de buna girmemek üzere 15 gün ertelemiş olduk. Ancak il kongreleri ile ilgili ilan ettiğimiz takvimde bir değişiklik yok. Sadece süreci daraltmış olduk" dedi.

'2028'E SARKMIŞ BİR SEÇİMİ ERKEN SEÇİM OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Biz 2028 yılına sarkmış bir seçimi erken seçim olarak görmüyoruz. Son bir ay kalır, son iki hafta kalır, son iki ay kalır; yapılan seçim bizim nazarımızda bir erken seçim değildir. Ve bizim desteklediğimiz bir şey değildir. Ancak Genel Başkanımın ifade ettiği şey şudur; 'Muhalefet partisi olarak ne zaman erken seçim yapılırsa yapılsın ondan kaçmayız.' Onu kastediyor Genel Başkanım. Bir ay kala da yapıldığı zaman biz kaçmayacağız, iki ay kala da yapıldığı zaman kaçmayacağız, bir yıl kala yapıldığı zaman da kaçmayacağız" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDE DAHA SÜREÇ VAR'

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin’in ‘Cumhurbaşkanı adayımız var’ şeklindeki açıklaması sorulan Sarı, "Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok. CHP’nin yetkili kurumlarında aday profili, adayın kim olduğu, kimler olabileceğine ilişkin bir tartışma yapılmıyor. Bu tartışmayı erken buluyoruz. Önümüzde daha süreç var. Bu süreçte zamanı gelince çeşitli değerlendirmeler yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır