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Muğla’da tüm kurumlar yağmur teyakkuzunda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı turuncu uyarının ardından Dalaman başta olmak üzere birçok bölgede taşkın ve su baskınları yaşanmıştı. Şiddetli yağışlar sonucu Dalaman Tersakan çayının debisini yükselmesi sonrası Dalaman ilçesinde birçok alana su basması sonrası vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Muğla’da tüm kurumlar yağmur teyakkuzunda

Gün boyu devam eden sağanak yağışlarda AFAD ve Muğla Büyükşehir ekipleri başta olmak üzere çok sayıda kurum ekipleri sahada taşkın önleme ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, halen sahada değişik kurumlardan 250 personelin yağmur mesaisinde bulunduğu açıklandı.

MUĞLA'DA SAĞANAK ALARMI

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda ilimiz genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışlar karşısında valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklarımız ve tüm kurumlarımız teyakkuz halinde sahada çalışmalarına devam etmektedir. Bugün saat 16.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 94 ihbar gelmiştir. Ekiplerimiz gelen tüm bildirimlere anında müdahale etmektedir.

Muğla’da tüm kurumlar yağmur teyakkuzunda 1

KURUMLAR YAĞMUR TEYAKKUZUNDA

Sahada vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için kaymakamlıklarımız, AFAD, itfaiyemiz, MUSKİ, DSİ, karayolları, emniyet, jandarma, tarım ve orman, sağlık, ADM elektrik birimlerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere 250'yi aşkın personelimiz, yüzden fazla araç, iş makinesi ve botumuzla kesintisiz görev yapmaktayız. Ekiplerimizin özverili müdahaleleriyle Dalaman Kargınkürü mahallesinde mahsur kalan 5 vatandaşımız ve 33 hayvanımız güvenli alana alınmış, Darıyeri mahallesinde evine kaya düşen dört vatandaşımız hızla tahliye edilmiştir. Ayrıca Bodrum Bitez'de mahsur kalan hamile bir vatandaşımız da ekiplerimizce sağ kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edilmiştir. Dalaman, Kapıkargın başta olmak üzere ihbar gelen tüm noktalarda arama kurtarma, su tahliyesi, menfez açma ve karayolları ekiplerimizin de desteğiyle yol temizliği ile heyelan müdahaleleri aralıksız sürdürülmektedir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Yağışların seyrine karşı teyakkuz halimizi sürdürürken, kıymetli hemşerilerimizin taşkın riski taşıyan dere yatakları ile heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi bulunan güzergâhlardan uzak durmalarını, yetkili kurumlarımızın resmi bildirimlerini hassasiyetle takip etmelerini önem rica ediyoruz" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla sağanak yağış
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