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Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğa, 63 ABD 297 plakalı otomobil çarptı.

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı 1

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan çocuk, yere düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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