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Bakan Çiftçi, Gürcistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, Gürcistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Çiftçi görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır aşan suçlara karşı ortak kararlılık. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, başta yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede yürüttüğümüz iş birliğini ve aranan şahısların ülkemize iadelerine yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

1 Eylül'de gerçekleştirdikleri Gürcistan ziyaretinden bahseden Bakan Çiftçi, "1 Eylül’de Gürcistan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçleri hız kazandı. Ziyaretimizden bu yana 80, son bir yılda ise toplam 548 şahıs Gürcistan’dan ülkemize getirildi. Bu yakın iş birliği dolayısıyla Sayın Bakan’a teşekkür ettim. 10 Aralık’ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov’un da katılımıyla gerçekleştireceğimiz üçlü görüşmenin, bölgesel güvenliğimizin güçlendirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Suç örgütü elebaşlarına ve aranan firarilere sınırlarımızın ötesinde de barınacak alan bırakmamakta kararlıyız" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
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