Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü: Mekke İttifakı vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle birlikte, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, iki liderin görüşmesine dair şu bilgiler aktarıldı;

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MEKKE İTTİFAKI VURGUSU: "YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDAKİ DİPLOMATİK SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti."