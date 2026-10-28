Silivri açıklarında batan geminin mürettebatına yönelik aramada bir cansız bedene daha ulaşıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "M/T Alsu " ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada cansız bedenin, kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla, yapılacak ölü muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır