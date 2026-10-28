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Bölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'de birçok vilayete yönelik 101 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Bölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenledi

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının yanı sıra Necran bölgesinden karadan atılan füzelerle sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını savundu.

Seri, Yemen'in başkenti Sana, Cevf, Taiz, Amran, Hacce, Saada, Dali, Mahvit ve Lahic vilayetlerinde sivil yerleşimlere yönelik 101 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Bölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenledi 1

Söz konusu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirten Seri, savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki hava üslerinden havalandığını öne sürdü.

Bölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenledi 2

Seri, Suudi Arabistan'ın son operasyonlarıyla birlikte Yemen'e yönelik düzenlediği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 480'e ulaştığını iddia etti.

İÇ SAVAŞ 2014 YILINDA BAŞLADI

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Bölgede çatışmalar artıyor! Husiler: Suudi Arabistan 101 hava ve füze saldırısı düzenledi 3
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler
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