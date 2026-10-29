Bursa’da mahsur kalan yaşlı çift için seferber oldular: Jandarma sırtında taşıdı

Olay, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), traktörden uzaklaşınca bölgede mahsur kaldı. Saat 18.54’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN YAŞLI ÇİFT İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yağış nedeniyle bozulan ve araç geçişine imkan vermeyen yollarda çalışma yürüten ekipler, yaşlı çifte ulaştı. Bölgeden çıkışın güçleşmesi üzerine jandarma personeli, yaşlı vatandaşı sırtında taşıyarak güvenli alana ulaşmasına yardımcı oldu. Gemlik Fen İşleri Müdürlüğünce yönlendirilen iş makinesiyle yolun açılmasının ardından çift güvenli bölgeye tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlı çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır