HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı

Bolu'da park halindeki bir tırda çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki tıra sıçradı. Alevlere teslim olan 2 tırda maddi hasar meydana geldi.

Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı

Yangın, Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı tırın kupa kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bolu da park halindeki tırlar alev alev yandı 1

ALEVLERE TESLİM OLAN 2 TIR KISMEN KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde park halinde bulunan 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı. Tırların alev alev yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu da park halindeki tırlar alev alev yandı 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yakınında park halinde bulunan 14 GK 404 plakalı tıra sıçraması önlendi. Yangında 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldıHatay’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndüSultangazi'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.