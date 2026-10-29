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Husiler bu kez Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'yu hedef aldı: Riyad'da patlama sesleri

İran basını, Husilerin Suudi Arabistan petrol devi Aramco şirketini hedef aldığını duyurdu. Husilerin hedefinde yer alan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Husiler bu kez Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'yu hedef aldı: Riyad'da patlama sesleri
Mustafa Fidan

Suudi Arabistan ile İran destekli Yemen'deki Husiler arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Başta başkent Riyad olmak üzere Suudi Arabistan'daki birçok noktaya saldıır düzenleyen Husiler, havalimanlarını hedef almıştı.

Husiler bu kez Suudi Arabistan ın petrol devi Aramco yu hedef aldı: Riyad da patlama sesleri 1

HUSİLER, SUUDİ PETROL DEVİ ARAMCO'YU VURDU

Husiler bu kez, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'yu hedef aldı. İran basını, Husiler tarafından Aramco'ya saldırı düzenlendiğini aktardı.
Husiler bu kez Suudi Arabistan ın petrol devi Aramco yu hedef aldı: Riyad da patlama sesleri 2

RİYAD'DA ART ARDA PATLAMALAR

Saldırı duyurusunun ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALAR DA ARAMCO HEDEF ALINMIŞTI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Aramco'nun Dahran kentindeki bir binasına saldırı düzenlendiğini doğruladı. Yetkili, saldırının ardından binada sınırlı çaplı yangın çıktığını ancak ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Aramco'nun genel merkezinin bulunduğu Dahran'daki dev yerleşke, çok sayıda ofis binası ve konut alanından oluşuyor. AFP'ye konuşan iki Aramco çalışanı, genel merkezdeki bir kulenin gece saatlerinde vurulduğunu söyledi.

Husiler bu kez Suudi Arabistan ın petrol devi Aramco yu hedef aldı: Riyad da patlama sesleri 3

Çalışanlardan biri, binanın en üst üç katının tamamen yıkıldığını öne sürdü. Konuyla ilgili bilgi sahibi ikinci bir kaynak da binanın isabet aldığını doğruladı.

Ancak AFP, saldırının gerçekleştiği bölgeye erişim sağlayamadığı için hasarın boyutunu bağımsız olarak doğrulayamadı.

HAVALİMANI SALDIRISINDA 13 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Son gelişmeler, 14 Ekim günü Riyad Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaşandı.

Söz konusu saldırı, 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler Saudi Aramco
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