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Antalya'nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Derelerin taşması nedeniyle seraları ve evleri su bastı, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 15 gün önce yaşadıkları felaketin aynısını yaşadıklarını ifade etti.

Antalya'nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Demre'nin Çevreli ve Üçağız mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

EV, İŞ YER VE SERALARI SU BASTI

Yağışın şiddetini artırması nedeniyle derelerin taşması sonucu sel meydana geldi, mahallelerdeki ev, iş yeri ve seraları su bastı.

Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 1

Sağanağa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 2

"SULARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde daha önce yaşadıkları sel felaketinin aynısının meydana geldiğini söyledi.
Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 3

Yaşanan olumsuzluktan dolayı herhangi bir yaralının olmadığını belirten Bağlı, "Bir mahsur kalma ihbarı bize geldi, itfaiyemiz, belediye, jandarmamız olay yerinde, bir olumsuzluk yok. Yolun taşkından dolayı kapanmasıyla verilen bir ihbar, herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Suların çekilmesini bekliyoruz." dedi.
Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 4

DEMRE-KAŞ YOLU KAPATILDI

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise 15 gün önce yaşadıkları felaketin aynısını yaşadıklarını ifade etti.

Selin olduğu yerlerde dere yataklarının bulunduğuna dikkati çeken Duran, "Yağış mevsim normallerinin üzerinde yağınca bu dereler suyu taşımıyor ve köye doğru geliyor. Geçenlerde biraz çalışma yaptık, Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmaya başlamıştı ama köyün kökten çalışmaya ihtiyacı var. Bir küçük belediye bütçesiyle olacak değişiklikler değil, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve DSİ'nin bize omuz verip köyü kurtarması lazım." diye konuştu.

Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 5


Aynı sera ve evleri tekrar su bastığını vurgulayan Duran, arabalarında mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerince kurtarıldığını ifade etti. Sağanak nedeniyle Demre-Kaş D-400 karayolu ulaşıma kapandı.

Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 6

Antalya nın Demre ilçesini şiddetli yağış vurdu! Ev, iş yeri ve seraları su bastı 7
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Demre sağanak
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