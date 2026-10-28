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SON DAKİKA | İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son dakika haberi... İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı bildirildi. Kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi.

Son dakika... İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | İspanya da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 1

EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

SON DAKİKA | İspanya da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 2

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

SON DAKİKA | İspanya da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 3

SEFERLER DURDURULDU

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

SON DAKİKA | İspanya da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 4

SON DAKİKA | İspanya da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya tren
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