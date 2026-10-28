HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Her gece uykunuzdan çalıyorsanız dikkat! Uzman isimden 30-60 dakika uyarısı

Gece yeterince uyumamak, zamanla uyku borcu olarak bilinen soruna yol açabiliyor. Uzmanlar, uyku eksikliğinin odaklanma güçlüğünden hafıza sorunlarına kadar birçok etkiye neden olabileceğini belirtiyor. Kaybedilen uykuyu telafi etmek için ise hafta sonu uzun süre uyumak yerine her gece 30-60 dakika daha fazla uyumak öneriliyor.

Her gece uykunuzdan çalıyorsanız dikkat! Uzman isimden 30-60 dakika uyarısı
Çiğdem Berfin Sevinç

Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee'ye göre uyku borcu, kişinin ihtiyaç duyduğu uyku süresiyle gerçekte uyuduğu süre arasındaki farkın zaman içinde birikmesi anlamına geliyor.

Ulusal Uyku Vakfı, sağlıklı yetişkinlerin gecede 7-9 saat uyumasını öneriyor. Örneğin, her gece 6 saat uyuyan ve 8 saat uykuya ihtiyaç duyan bir kişi, günde 2 saat uyku açığı oluşturabiliyor. Bu fark bir haftada 14 saate ulaşabiliyor.

Her gece uykunuzdan çalıyorsanız dikkat! Uzman isimden 30-60 dakika uyarısı 1

UYKU EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇIYOR?

Uyku borcu, günlük yaşamı ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor. Dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları, yavaş tepki verme ve odaklanma güçlüğü, yetersiz uykunun sonuçları arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre uzun süre devam eden uyku eksikliği, ruh halinde bozulmalara da neden olabiliyor. Kronik uyku sorunları obezite, diyabet ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor.

Her gece uykunuzdan çalıyorsanız dikkat! Uzman isimden 30-60 dakika uyarısı 2

UYKU BORCU NASIL KAPATILIR?

Dr. Lee, kaybedilen uykuyu telafi etmek için hafta sonu saatlerce uyumak yerine her gece uyku süresini kademeli olarak artırmayı öneriyor.

Uzman, birkaç gün boyunca her gece 30-60 dakika daha fazla uyumanın toparlanmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Hafta sonu çok uzun süre uyumak ise vücudun biyolojik saatini bozarak pazartesi sabahı uyanmayı zorlaştırabiliyor.

Her gün aynı saatte uyanmak da uyku düzeninin yeniden oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Her gece uykunuzdan çalıyorsanız dikkat! Uzman isimden 30-60 dakika uyarısı 3

UYKU DÜZENİNİ BOZULANLAR NE YAPMALI?

Uzmanlara göre sürekli uyku eksikliği yaşayan kişilerin öncelikle bu durumun nedenini belirlemesi gerekiyor. Yatmadan önce ekran karşısında uzun süre vakit geçirmek, stres, uygun olmayan yatak ve düzensiz uyku saatleri uyku kalitesini etkileyebiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Aynı şeyleri yiyoruz ama o kilo almıyor” diyorsanız nedeni bu olabilir! Uzmanı açıkladı“Aynı şeyleri yiyoruz ama o kilo almıyor” diyorsanız nedeni bu olabilir! Uzmanı açıkladı
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı varİspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anahtar Kelimeler:
uyku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.