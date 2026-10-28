Her gece uykunuzdan çalıyorsanız dikkat! Uzman isimden 30-60 dakika uyarısı

Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee'ye göre uyku borcu, kişinin ihtiyaç duyduğu uyku süresiyle gerçekte uyuduğu süre arasındaki farkın zaman içinde birikmesi anlamına geliyor.

Ulusal Uyku Vakfı, sağlıklı yetişkinlerin gecede 7-9 saat uyumasını öneriyor. Örneğin, her gece 6 saat uyuyan ve 8 saat uykuya ihtiyaç duyan bir kişi, günde 2 saat uyku açığı oluşturabiliyor. Bu fark bir haftada 14 saate ulaşabiliyor.

UYKU EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇIYOR?

Uyku borcu, günlük yaşamı ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor. Dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları, yavaş tepki verme ve odaklanma güçlüğü, yetersiz uykunun sonuçları arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre uzun süre devam eden uyku eksikliği, ruh halinde bozulmalara da neden olabiliyor. Kronik uyku sorunları obezite, diyabet ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor.

UYKU BORCU NASIL KAPATILIR?

Dr. Lee, kaybedilen uykuyu telafi etmek için hafta sonu saatlerce uyumak yerine her gece uyku süresini kademeli olarak artırmayı öneriyor.

Uzman, birkaç gün boyunca her gece 30-60 dakika daha fazla uyumanın toparlanmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Hafta sonu çok uzun süre uyumak ise vücudun biyolojik saatini bozarak pazartesi sabahı uyanmayı zorlaştırabiliyor.

Her gün aynı saatte uyanmak da uyku düzeninin yeniden oluşturulmasına yardımcı oluyor.

UYKU DÜZENİNİ BOZULANLAR NE YAPMALI?

Uzmanlara göre sürekli uyku eksikliği yaşayan kişilerin öncelikle bu durumun nedenini belirlemesi gerekiyor. Yatmadan önce ekran karşısında uzun süre vakit geçirmek, stres, uygun olmayan yatak ve düzensiz uyku saatleri uyku kalitesini etkileyebiliyor.