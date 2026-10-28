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Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı

Muğla Dalaman'da etkili olağan sağanak yağış sonrası ilçede birçok nokta resmen göle döndü. Gece saatlerinden bu yana devam eden sağankla ilgili Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'tan da uyarı geldi.

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısının ardından Dalaman’da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanak yağışla birlikte bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 1

TERSAKAN ÇAYI TAŞTI

İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı’nın da debisi yükseldi. Bazı bölümlerde taşkınlar yaşanması sonucu Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapandı. Dalaman ve çevresindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 2

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, geceden bu yana etkili olan sağanak yağışla birlikte yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini ifade etti.

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 3

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 4

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 5

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 6

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 7

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 8

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 9

Muğla da sağanak yağış hayatı felç etti! Tersakan çayı taştı 10
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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