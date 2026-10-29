Son dakika | Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü! Nedeni belli oldu, ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde bir peribacası çöktü. Olay sonucu can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldi.

3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ACI HABER GELDİ

Çökme sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerinde açıklama yapan Vali Kök, aşırı yağıştan kaynaklı bir toprak kayması olduğunu belirtti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

16 YIL ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Göreme beldesinin Aydınlı Mahallesi Çakmaklı Sokak civarında 2010'da da büyük bir çökme gerçekleşmişti. 25 metre yüksekliğindeki devasa bir peribacası tamamen yıkılmıştı.

Çökmenin sabahın çok erken saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken peribacasından kopan dev kaya kütleleri, yakınında bulunan bir evin/otelin alt katındaki depo alanına düşerek ciddi maddi zarara yol açmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır