Alzheimer hastalığında yeni gelişme! Beyindeki damarları korumak mümkün olabilir

New York'taki Mount Sinai araştırmacıları, Alzheimer riskini artıran APOE4 genetik varyantının beyin damarlarına etkisini inceledi. 24 Eylül 2026'da Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, damarları destekleyen perisit hücrelerinin işlevlerini değiştirerek hasara katkıda bulunabildiği ortaya kondu.

ZARARLI SÜREÇ ENGELLENDİ

Araştırmacılar, hücrelerdeki değişimde TGF-β sinyal yolunun aşırı etkinliğinin rol oynadığını belirledi. Bu yolun laboratuvarda oluşturulan beyin dokusu modellerinde engellenmesiyle damar çevresindeki hücre desteği yeniden sağlandı, fibrozis ve amiloid birikimi azaldı. APOE4 varyantını taşıyan yaşlı farelerde de olumlu sonuçlar gözlemlendi.