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Alzheimer hastalığında yeni gelişme! Beyindeki damarları korumak mümkün olabilir

Alzheimer hastalığında yalnızca sinir hücreleri değil, beynin en küçük kan damarları da zarar görebiliyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, bu hasara yol açan mekanizmalardan birinin deneysel modellerde yavaşlatılabildiği belirlendi. Bulgular, hastalığa yönelik yeni tedavi yöntemleri için umut vadediyor.

Alzheimer hastalığında yeni gelişme! Beyindeki damarları korumak mümkün olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

New York'taki Mount Sinai araştırmacıları, Alzheimer riskini artıran APOE4 genetik varyantının beyin damarlarına etkisini inceledi. 24 Eylül 2026'da Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, damarları destekleyen perisit hücrelerinin işlevlerini değiştirerek hasara katkıda bulunabildiği ortaya kondu.

Alzheimer hastalığında yeni gelişme! Beyindeki damarları korumak mümkün olabilir 1

ZARARLI SÜREÇ ENGELLENDİ

Araştırmacılar, hücrelerdeki değişimde TGF-β sinyal yolunun aşırı etkinliğinin rol oynadığını belirledi. Bu yolun laboratuvarda oluşturulan beyin dokusu modellerinde engellenmesiyle damar çevresindeki hücre desteği yeniden sağlandı, fibrozis ve amiloid birikimi azaldı. APOE4 varyantını taşıyan yaşlı farelerde de olumlu sonuçlar gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer Beyin damar
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