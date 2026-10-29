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Silivri açıklarında bulunan cesedin batan geminin 2'nci kaptanına ait olduğu belirlendi

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında dün bulunan erkek cesedinin geminin 2'nci kaptanı Rahmi Temel’e ait olduğu belirlendi. Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Temel'in 31 Ekim'de İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Silivri açıklarında bulunan cesedin batan geminin 2'nci kaptanına ait olduğu belirlendi

Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında suda, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Silivri açıklarında bulunan cesedin batan geminin 2 nci kaptanına ait olduğu belirlendi 1

CESET GEMİNİN 2'NCİ KAPTANINA AİT ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, suda bulunan cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 2'nci kaptanı Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi.

Silivri açıklarında bulunan cesedin batan geminin 2 nci kaptanına ait olduğu belirlendi 2

Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Temel'in 31 Ekim'de İzmir Karşıyaka’da Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde öğle saati kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Silivri açıklarında bulunan cesedin batan geminin 2 nci kaptanına ait olduğu belirlendi 3

"PERİŞAN OLMAMAK ELDE DEĞİL"

Rahmi Temel’in abisi Remzi Temel, "Çok elim bir deniz kazası sonucu 10 denizcimiz Marmara’da sulara gömüldü. Bugün 57’nci günde bir naaş çıkarıldı. Bugün çıkarılan ikinci naaş benim kardeşimin. Diğer 8 kişi aranıyor. Aileler çadırlarda bekliyor. Zor şartlarda, ümitsizce, çaresizce bekliyorlar. Herkes bir yakınına ulaşmak için canla başla bütün duruma katlanıyor, bütün güçlükler ve zorluklar içinde bekliyorlar. Bizim için sevindirici olmadı, üzücü oldu. Ben bugün haberi aldıktan sonra başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Ama en azından bir naaşa kavuşmanın da bir rahatlığı olacak, bir mezarımız olacak. Onun için buradayız, cenazemizin verilmesini bekliyoruz. Dün gemide bulunduğunu söylediler. Biz akşam haber aldık. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. 1 gün sonrada kimliğini öğrendik. Silivri açıklarında 35 kilometre uzağında bu olay olmuş. Marmara çukuru denilen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum, inşallah çıkarılır. Ailesi ve 2 kızı var perişan. İzmir'de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir'e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil. Bin de bir de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün kayıp bulundu denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Silivri açıklarında bulunan cesedin batan geminin 2 nci kaptanına ait olduğu belirlendi 4

"DENİZ İŞÇİLERİ BÖYLE BİR YAŞAMI HAK ETMİYOR"

Gemide aranan mürettebattan Abdulbaki Mirzaoğlu’nun dayısı Recai Yılmaz, "Tuğberk İmamoğlu gemisinde çalışan aşçıbaşı Abdulbaki Mirzaoğlu’nun dayısıyım. 4 senedir bu şirkette gemilerde aşçıbaşı olarak çalışıyordu. 7 ay sonra 48 yaşında son emekli olacaktı. 8 çocuk babası. Ailesi de gemide çalışmasına razı değildi. Çünkü çocukları babalarını görmeden büyüyordu ve haklı da çıktılar. Deniz işçileri böyle bir yaşamı hak etmiyor. Bunların hak ve hukukları daha çok korunmalı, sahip çıkılmalı diye düşünüyorum. Denizde, gemide veya geminin yan tarafında deniz dibinde arama yapılıyor. Biz aile olarak da kısa zamanda 10 aileydik, 9'a düştük. 9 aile de çadırda Silivri'de bekliyoruz. Bu hava şartlarında orada bekliyoruz" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silivri gemi
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