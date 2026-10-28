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Ölmeden önce her şeyi tek tek yazmış! Aydın Çavuşoğlu'nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Alanya'da iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan 8 sayfalık not, büyük bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Çavuşoğlu'nun ortağı M.Ş tarafından dolandırıldığını öne sürdüğü notlarda, paravan şirketler üzerinden para aktarımı, gizli 'havuz' sistemi ve milyonlarca liralık olduğu iddia edilen usulsüz işlemler gündeme geldi.

Ölmeden önce her şeyi tek tek yazmış! Aydın Çavuşoğlu'nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı

11 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 5 kişi gözaltına alınırken, aralarında Çavuşoğlu'nun ortağı ve iki oğlunun da bulunduğu 6 kişinin yurt dışında olduğu öne sürüldü.

Antalya'da iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan notlar, iş dünyasında yankı uyandıracak iddiaları gündeme taşıdı. Yıllardır birlikte iş yaptığı ortağı M.Ş tarafından organize şekilde dolandırıldığını ileri sürdüğü belirtilen Çavuşoğlu'nun, ölümünden önce kaleme aldığı 8 sayfalık metin savcılığa yapılan suç duyurusunun dayanaklarından biri oldu.

Şirket gelirlerinin paravan şirketlere aktarıldığı, kayıt dışı tahsilatlar yapıldığı ve gizli bir para havuzu oluşturulduğu iddialarının yer aldığı dosyada 11 kişi şüpheli olarak gösterildi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI! 8 SAYFALIK NOTTA 20 MADDE

5 Mayıs 2026'da yaşamına son verme girişiminde bulunan Aydın Çavuşoğlu, 17 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun ölümünün ardından kendisine ait olduğu belirtilen iki ayrı not ortaya çıktı.

İlk notta, Çavuşoğlu'nun ortağı M.Ş'yi kendisini dolandırmakla suçladığı ve intihar girişiminin nedeni olarak gösterdiği ileri sürüldü.

İkinci notun ise doğrudan M.Ş'ye hitaben yazılmış 8 sayfalık ve 20 maddelik bir metin olduğu belirtildi. Söz konusu metinde, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz işlemlerin ayrıntılı şekilde anlatıldığı öne sürüldü.

Ölmeden önce her şeyi tek tek yazmış! Aydın Çavuşoğlu nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı 1

Aydın Çavuşoğlu

"BEN HERKESE KARŞI SENİ SAVUNDUM"

Çavuşoğlu'nun ortağına hitaben yazdığı belirtilen notlarda en dikkat çeken ifadelerden biri, "Ben herkese karşı seni savundum" sözleri oldu.

İddiaya göre Çavuşoğlu, geçmişte birçok kişinin kendisini M.Ş ile ortaklığı konusunda uyardığını ancak tüm uyarılara rağmen ortağına güvenmeye devam ettiğini anlattı.

Bazı arsaların ve projelerin de bu güven ilişkisi nedeniyle kendi adına değil, ortağının adına kaydedildiğini ileri sürdü.

Notların son bölümünde ise Çavuşoğlu'nun ortağına duyduğu güven nedeniyle pişmanlık yaşadığını ve kendisini uyaran kişilere karşı mahcubiyet hissettiğini ifade ettiği belirtildi.

ŞİRKET GELİRLERİ GİZLİ 'HAVUZ'A MI AKTARILDI?

Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de şirket gelirlerinin gayriresmî bir para havuzuna aktarıldığı yönünde oldu.

Çavuşoğlu'nun notlarında yer alan iddiaya göre, şirkete ait tekstil mağazalarındaki alt kiracılardan ciro üzerinden tahsil edilen kiraların yüzde 5'i, M.Ş'nin seçim ve özel harcamalarında kullanılmak üzere oluşturulduğu belirtilen 'havuz' adlı kaynağa aktarıldı.

Söz konusu para aktarımının Çavuşoğlu'ndan gizlendiği ileri sürüldü.

TABELA VE DEVİR PARALARI NEREYE GİTTİ?

Notlarda, Antalya dışındaki tekstil mağazalarının devri sırasında yüksek tutarlarda 'tabela parası' ve 'devir parası' adı altında tahsilatlar yapıldığı da iddia edildi.

Çavuşoğlu'nun bu işlemleri tesadüfen öğrendiği, ancak tahsil edilen paralardan daha önce haberdar olmadığı belirtildi.

İddiaya göre söz konusu tutarlar elden döviz bürolarına teslim edildi, şirket hesaplarına aktarılmadı ve işlemler karşılığında fatura düzenlenmedi.

Bu organizasyonda M.Ş'nin bilgisi dahilinde H.B.S ve M.Y'nin rol aldığı ileri sürüldü.

PARAVAN ŞİRKET İDDİASI! ÜRÜNLER KÂR EKLENEREK ANA ŞİRKETE SATILMIŞ

Suç duyurusunda dikkat çeken bir başka iddia ise şirketin tekstil alımlarında paravan bir şirketin kullanıldığı yönünde oldu.

Çavuşoğlu'nun notlarına göre M.Ş.'nin oğlu M.Ş ile diğer ortak H.B.S, A.K üzerinden ana şirketinkine benzer unvana sahip bir şirket kurdu.

Toptan tekstil ürünlerinin önce bu şirkete tedarik edildiği, ardından üzerine kâr eklenerek Çavuşoğlu'nun ortağı olduğu ana şirkete satıldığı öne sürüldü.

Bu yöntemle ana şirketin zarara uğratıldığı ve şüphelilere haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Ölmeden önce her şeyi tek tek yazmış! Aydın Çavuşoğlu nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı 2

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU! 11 KİŞİ ŞÜPHELİ

Çavuşoğlu'nun ölümünün ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Şikâyet dilekçesinde, M.Ş ile oğulları S.A.Ş. ve M.Ş.'nin yanı sıra H.B.S, A.K.S, B.S, M.Y, A.F, E.A, A.A ve T.K şüpheli olarak gösterildi.

Şikâyetçi taraf, M.Ş'nin merkezinde bulunduğunu ileri sürdüğü yapı aracılığıyla şirket kaynaklarının paravan şirketlere ve kayıt dışı hesaplara aktarıldığını savundu.

Çavuşoğlu'nun bıraktığı belirtilen notların asıllarının ise Alanya Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasında bulunduğu ifade edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 6 KİŞİ YURT DIŞINDA!

Haklarında gözaltı kararı bulunduğu belirtilen 6 şüpheli için yakalama kararı çıkarılmasının beklendiği iddia edildi.

İş insanının ölümünün ardından gündeme gelen ve şirket içindeki mali işlemlere ilişkin ciddi suçlamalar içeren iddialarla ilgili adli süreç devam ediyor.

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Alanya
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