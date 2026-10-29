Evinizin havasını değiştirin: Philips Hue Bloom şimdi 1.494 TL indirimli

Evinin atmosferini tek bir dokunuşla baştan aşağı değiştirmeyi seven dekorasyon ve teknoloji meraklılarını sevindirecek harika bir haberimiz var! Milyonlarca renk seçeneği ve akıllı kontrol yetenekleriyle öne çıkan Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı LED Masa Lambası'nda1.494 TL'lik indirim başladı. Yaşam alanlarınıza dinamik ve şık bir dokunuş katmak istiyorsanız bu cazip fırsatı değerlendirebilirsiniz.

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25.000 saat ampul kullanım ömrü: Philips Hue Bloom V4 Siyah Akıllı Led Masa Lambası

Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla öne çıkan Philips Hue Bloom V4, doğrudan duvara veya objelere renkli ışık yansıtmak için ideal bir akıllı aydınlatma çözümü. Bluetooth desteği sayesinde akıllı telefonunuzdaki uygulama üzerinden anında kontrol edilebilir. 16 milyon renk seçeneği ve sıcak-soğuk beyaz ışık tonlarıyla istediğiniz an çalışma, dinlenme veya eğlence ortamına uygun atmosferi kolayca yaratabilirsiniz. Ayrıca, Hue Bridge ile entegre edildiğinde zamanlama, uzaktan erişim ve müzikle senkronizasyon gibi gelişmiş akıllı özellikleri de kullanıma sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Evdeki atmosferi hızlıca değiştirebilen, sayısız renk ve aydınlatma senaryosunu sahip lamba."

"Philips Hue Bloom çok beğendim, ürün güvenli paketleme ile sağlam bir şekilde ulaşımı yapıldı, kendi kutusunda ve belgeleriyle beraber geldi, akıllı lambayı televizyonun yanında fişe takarak başlattım, küçük boyutuyla taşınabilir olması güzel olmuş, kışa özel seçtiğim ışık modları salona güzel bir hava katıyor, üründen çok memnun kaldım, teşekkür ederim."

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Bu içerik 29 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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