Mutfakların favorisi çok yönlü Shark Ninja Pişirici indirimde

Mutfakta geçirdiğiniz zamanı yarıya indirmek ve evde profesyonel lezzetler yaratmak isteyenler buraya! Birden fazla mutfak aletinin yerini tek başına alabilen Ninja Combi All-in-One Multicooker'da kısa süre için cazip bir indirim başladı. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünü zahmetsiz kılan cihazın detayları yazımızda!
HyperSteam ve Air Fry teknolojilerini birleştirerek taze veya donmuş gıdaları geleneksel fırınlara kıyasla %50 daha hızlı ve kusursuz bir şekilde pişiren Ninja pişirici, Combi Meals fonksiyonu sayesinde 8 kişiye kadar olan aile boyu yemekleri ve 3 parçalı menüleri aynı anda sadece 15 dakikada hazırlamanıza olanak tanır. Üstelik 12,5 litrelik geniş kapasitesi, şeffaf izleme penceresi ve bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalarıyla kullanım kolaylığını ve pratikliği en üst düzeye çıkarır.
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Bu içerik 29 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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