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Mutfakların favorisi çok yönlü Shark Ninja Pişirici indirimde
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Mutfakların favorisi çok yönlü Shark Ninja Pişirici indirimde

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Mutfakta saatler harcamaktan sıkılanların ve tek cihazda tüm pişirme çözümlerini arayanların radarında olması gereken özel bir ürün var! Hava fritözü, fırın, buharlı pişirici ve yavaş pişirici gibi 12 farklı özelliği tek gövdede buluşturan Ninja Combi pişirici, kısa süreliğine kampanyalı fiyatıyla satışta. Zamandan tasarruf sağlayan bu çok yönlü teknolojiyi kaçırmamak için gelin içeriğe geçelim.

Mutfakta geçirdiğiniz zamanı yarıya indirmek ve evde profesyonel lezzetler yaratmak isteyenler buraya! Birden fazla mutfak aletinin yerini tek başına alabilen Ninja Combi All-in-One Multicooker'da kısa süre için cazip bir indirim başladı. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünü zahmetsiz kılan cihazın detayları yazımızda!

Ninja Combi All-in-One Multicooker, Fırın ve Az Yağlı Pişirici 12,5 L

Mutfakların favorisi çok yönlü Shark Ninja Pişirici indirimde 1

HyperSteam ve Air Fry teknolojilerini birleştirerek taze veya donmuş gıdaları geleneksel fırınlara kıyasla %50 daha hızlı ve kusursuz bir şekilde pişiren Ninja pişirici, Combi Meals fonksiyonu sayesinde 8 kişiye kadar olan aile boyu yemekleri ve 3 parçalı menüleri aynı anda sadece 15 dakikada hazırlamanıza olanak tanır. Üstelik 12,5 litrelik geniş kapasitesi, şeffaf izleme penceresi ve bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalarıyla kullanım kolaylığını ve pratikliği en üst düzeye çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü bir kere denedik. Sessiz, sorunsuz çalışıyor ve çok güzel pişiriyor. Tepsilerinin ve ızgarasının yapıştırmama özelliğine hayran kaldık. Bu boyutlara yakın bir mini fırın arıyorduk ama hem fırın, hem airfryer hem de ocakta yapabileceğimiz her şeyi tek bir cihazda yapmak çok daha avantajlı oldu. Sadece fırın ya da sadece airfryer almayı düşünenlerin karşısına bu ürün çıkarsa, düşünmeden bu ürünü alın."
  • "Daha evvel XL Airfryer kullanıyordum ancak 5 kişi için yetersizdi. Tepsi boyu şahane. Üst rezistans temizliği eski cihazda alüminyum gibi bir malzemeydi ve hiçbir şey temizlenmiyordu. Bu cihazda rezistans arkası daha geniş tutulmuş ve malzemesi fırın iç malzemesi ile aynı. Gıdaya uyumlu ıslak mendili maşanın ucuna taktım gayet her yerine ulaştım, hızlıca sildim. Cihaz çoklu pişirme modunda önce tepsi altından 8-10 dk kadar sanıyorum bir ön ısıtma yaptı, ardından Airfryer modu devreye girdi 7 dk sonra somonlar ve pilav pişmişti."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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