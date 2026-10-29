Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş'ta mahalle fena karıştı

Kahramanmaraş’ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.’yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

ANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.’ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı.

MAHALLEYİ ÇIĞLIKLAR İNLETTİ

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurutulup kendini dışarı attı.

2 SAAT İKNA EDİLEMEYİNCE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi.

BIÇAĞINI AŞAĞI ATTI, YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır