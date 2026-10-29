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Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş'ta mahalle fena karıştı

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Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki şahıs annesini bıçakla rehin aldı. Zor durumdaki annenin çığlıkları mahalleyi inletirken özel harekat ekipleri devreye girdi. Annesi elinden kaçınca intihara kalkışan şahıs saatler sonra yakalanıp gözaltına alındı. Hareketli anlar kameraya da yansıdı.

Kahramanmaraş’ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.’yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 1

ANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.’ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı.

Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 2

MAHALLEYİ ÇIĞLIKLAR İNLETTİ

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurutulup kendini dışarı attı.

Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 3

2 SAAT İKNA EDİLEMEYİNCE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi.

Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 4

BIÇAĞINI AŞAĞI ATTI, YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.

Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 5

Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 6Annesini bıçakla rehin aldı, çığlıklar ortalığı inletti! Kahramanmaraş ta mahalle fena karıştı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kahramanmaraş rehine
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