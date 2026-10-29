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Kahramanmaraş’ta devrilen kamyon cami duvarına çarptı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kontrolden çıkan kamyon, yan yatarak caminin duvarına çarptı.

Kahramanmaraş’ta devrilen kamyon cami duvarına çarptı

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan bir otomobilin sağ şeritte ilerleyen kamyonun önüne ani manevra yapması sonucu kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yan yatarak yol kenarında bulunan caminin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen kamyonun sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş’ta devrilen kamyon cami duvarına çarptı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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