İkonik koku Christian Dior Sauvage kısa süreliğine indirimde

Özgüveninizi artıracak, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak, çevrenizdekilerin dikkatini çekecek bir parfüm arıyorsanız, erkek parfümleri içinde övgüyle bahsedilen Christian Dior Sauvage'ı deneyebilirsiniz. Tarzınızı güçlü bir imza kokuyla tamamlamak istiyorsanız şu an indirimde olan bu klasikleşmiş parfüme şans verebilirsiniz.

Enerjinizi yükseltecek bir koku: Christian Dior Sauvage EDT Erkek Parfüm (100 ml)

Christian Dior Sauvage EDP, üst notalarındaki taze bergamot, lavanta ve canlı karabiber dokunuşlarıyla ilk sıktığınız andan itibaren ferahlatıcı ve enerjik bir açılış sunar. Kalp notalarında yer alan vetiver, paçuli, pembe biber ve adaçayı ile derinleşerek karakteristik bir maskülenlik kazanan parfüm, alt notalarındaki zengin amber, sedir ağacı ve labdanum birleşimiyle gün boyu süren sarsılmaz bir kalıcılık vaat eder. Çevrenizdekilerin ilgisini anında çeken bu zamansız koku, dengeli ve zengin nota geçişleriyle kendinizi her an özel hissetmenizi sağlayan mükemmel bir imza parfüm seçeneği.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem ben hem de eşim Dior'un Sauvage parfümünü çok seviyoruz. Erkekler için harika bir koku. Ona doğum günü hediyesi olarak alacağım."

"Bu parfüm, saatlerce süren, bunaltıcı olmayan, ferah ve temiz bir kokuya sahip. Hem günlük kullanım hem de özel günler için mükemmel ve kullandığım süre boyunca birçok iltifat aldım."

Bu içerik 20 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.