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Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı

Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki A.D. uyuşturucu maddenin etkisiyle, para vermeyen annesi N.D.'yi bıçakla rehin aldı. Annesinin yardım çığlıklarının ardından A.D., çatıya çıkıp intihara kalkıştı... Gözü dönmüş A.D'ye yönelik özel harekat polisleri operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı

Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.’ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı. Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 1

2 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurutulup kendini dışarı attı. Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi.

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 2

A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 3

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 4

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 5

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 6

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar! Para vermedi diye annesini rehin aldı... Ardından intihara kalkıştı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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