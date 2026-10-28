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BM: Dünyanın daha fazla diplomasiye ihtiyacı var, askeri eyleme değil

Birleşmiş Milletler (BM), "ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu" iddiaları üzerine dünyanın daha fazla askeri eyleme değil, diplomasiye ihtiyacı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BM: Dünyanın daha fazla diplomasiye ihtiyacı var, askeri eyleme değil

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin, ABD’nin bazı Körfez ülkelerini 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı haberleriyle ilgili sorusuna Dujarric, “Dünyanın daha fazla diplomasiye ihtiyacı var, daha fazla askeri eyleme ihtiyacımız yok.” yanıtını verdi.

Dujarric, diplomasi yolunun Genel Sekreter Antonio Guterres’in sürekli üzerinde durduğu şey olduğunu ve diplomasiyi teşvik için ilgili bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu aktardı.

ABD medyasındaki "ABD'nin, İran'a yönelik askeri operasyonlarını başlattığı 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede yaklaşık 47,1 milyar dolar harcadığı" yönündeki haberler için de Dujarric, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yıllık küresel askeri harcamalarla ilgili raporuna atıfta bulundu.

Dujarric, “(Bu raporda) ülkelerin kalkınma ve insani yardım konularına para harcamak yerine kendilerini silahlandırmaya ne kadar çok para harcadığını görüyoruz. Bence şok eden şey, bu iki alan arasındaki uçurumun giderek genişlemesi.” ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğu iddia edilmiş, bu bağlamda ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerini, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı ileri sürülmüştü.

The New York Times da ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), geçen hafta Kongre’ye verdiği raporda, 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede İran'a yönelik operasyonlar için yaklaşık 47,1 milyar dolar harcadığını, bu harcamaların yüzde 60'ından fazlasının bomba, füze ve diğer mühimmatlardan oluştuğunu yazmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM)
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