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Melania Trump duyurdu: "Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna ve Rusya arasında bölgesel ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Melania Trump duyurdu: "Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili paylaşım yaptı. Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde "insani yardımların" yapılabilmesi için bölgesel ateşkesin başladığını açıkladı.

Melania Trump duyurdu: "Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı" 1

"GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANMIŞTIR"

Melania Trump’ın ateşkese ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim 2026 saat 04:00 Moskova saati itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Zamanlama, sivillerin güvenliğini korumak ve kritik insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla planlanandan iki gün önce hızlandırılmıştır. Ateşkesin coğrafi alanı, Herson Bölgesi içindeki Oleshky'nin ötesine genişletilerek insani konvoylar için güvenli geçiş sağlanmıştır. Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov tarafından doğrulanmıştır."

Melania Trump duyurdu: "Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı" 2

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Melania Trump
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