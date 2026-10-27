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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında yürütülen adli süreçte tutuklama ve serbest bırakma kararları verildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman uyuşturucu operasyonu
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