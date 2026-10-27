Niğde’de genç kız çatı katında ölü bulundu

Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki B.R.Ü., binanın çatı katında hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre, B.R.Ü.'nün polis memuru olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi.
Olayın meydana gelişine ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, genç kızın bulunduğu binanın çatı katında çalışma gerçekleştirdi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından B.R.Ü.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.