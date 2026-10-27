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Niğde’de genç kız çatı katında ölü bulundu

Niğde'de 22 yaşındaki B.R.Ü., bir binanın çatı katında ölü bulundu. Genç kızın ölümüne ilişkin ortaya atılan iddia üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.

Niğde’de genç kız çatı katında ölü bulundu

Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki B.R.Ü., binanın çatı katında hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASINA AİT TABANCAYLA İLGİLİ İDDİA

İlk belirlemelere göre, B.R.Ü.'nün polis memuru olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi.

Olayın meydana gelişine ilişkin inceleme başlatıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekipleri, genç kızın bulunduğu binanın çatı katında çalışma gerçekleştirdi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından B.R.Ü.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde ölüm
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