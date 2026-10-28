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Fethiye’de sağanak etkili oldu, yollar sular altında kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil su birikintisinde mahsur kaldı.

Fethiye’de sağanak etkili oldu, yollar sular altında kaldı

Fethiye’de etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından yollar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ulaşımı güçleştirdi.

Fethiye’de sağanak etkili oldu, yollar sular altında kaldı 1

FETHİYE'DE SAĞANAK YAĞMUR

Biriken suların ev ve iş yerlerine kadar ulaşması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın ardından bazı yollarda su seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte ve yürümekte güçlük çekti.

Fethiye’de sağanak etkili oldu, yollar sular altında kaldı 2

OTOMOBİL SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALDI

Sağanağın etkili olduğu noktalardan birinde bir otomobil, içindeki kişilerle birlikte su birikintisinde mahsur kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçta bulunanlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz’de de etkisini gösterdi. Bölgede yollar suyla kaplanırken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fethiye Köprübaşı’nda ise etkili olan sağanak nedeniyle bir kanalın su seviyesi yükseldi. Kanalın taşma noktasına geldiği görülürken, bölgedeki durum endişeye neden oldu.
Öte yandan Fethiye’de etkili olan yağış ev ve iş yerlerini de etkiledi. Biriken suların bazı noktalarda bina girişlerine ve iş yerlerine kadar taşmasıyla vatandaşlar su baskınlarına karşı mücadele etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye sağanak yağış
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