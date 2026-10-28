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Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden çıkanlar herkesi şaşırttı: 322 gram metamfetamin

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden çıkanlar herkesi şaşırttı: 322 gram metamfetamin

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı.

Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden çıkanlar herkesi şaşırttı: 322 gram metamfetamin 1

MİDESİNDEN ÇIKTI: 47 KAPSÜL HALİNDE TOPLAM 322 GRAM

Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden çıkanlar herkesi şaşırttı: 322 gram metamfetamin 2

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir Adnan Menderes havalimanı
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