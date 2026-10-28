Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TAG OTOYOLUNDAKİ KAZADA 8 YARALI

Kaza nedeniyle trafik akışı tamamen dururken 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre duran otoyoldaki trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır