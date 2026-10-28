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Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin katılımıyla Cumhuriyet'in kuruluş hikâyesini anlatan klip hazırlandı.

Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan klibi kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze uzanan yolculuğun çocukların gözünden anlatıldığı klipte, bağımsızlık, bayrak sevgisi ve Cumhuriyet coşkusu ön plana çıkarıldı.

Kayseri de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip 1

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN CUMHURİYET COŞKUSU

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluş hikayesinin çocukların gözünden yeniden hatırlandığı belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sesinde Cumhuriyet'in heyecanı, gözlerinde yarınların umudu var" ifadelerine yer verildi.

Kayseri de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip 2

Hazırlanan kliple, Cumhuriyet'in değerlerinin yeni nesillere aktarılması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun öğrencilerle birlikte yaşatılması amaçlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kayseri
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