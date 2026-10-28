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İstiklal Yolu'nda düzenlenen atlı yürüyüş tamamlandı

Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi İstiklal Yolu güzergahında yapılan 2 günlük atlı yürüyüş sona erdi.

İstiklal Yolu'nda düzenlenen atlı yürüyüş tamamlandı

Binicilik ve Kültür Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahın 65 kilometrelik kısmında yapıldı.

İnebolu Türk Ocağı önünden dün başlayan yürüyüşe katılanlar, dün akşam Küre Ecevit Hanı'nda mola verdi.

Sabah erken saatlerde yeniden başlayan yürüyüş, Seydiler ilçesinde tamamlandı.

Yürüyüşe katılanlardan Betül Aşar, Edremit'ten geldiğini belirterek, "İstiklal Yolu bizim için bağımsızlığın simgesidir. Şerife Bacı'dır, Halime Çavuş'tur. Türk milleti olarak özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza aşık bir toplumuz. At üzerinde zorluklarla bu yolu geçmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İlhan Savaş, atları çok sevdiğini dile getirerek, "Rahvan yürüyüşü yapan atımla yürüyüşe katıldım. O tarihi anı yaşamak için buradayız." dedi.

Yılmaz Karabakal da yürüyüşe Kastamonu'dan katıldığını belirterek, daha çok kişinin bu tür organizasyonlara katılmasını istediğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İnebolu
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