Trump, Binance'e yönelik siber saldırıyı incelediklerini bildirdi

Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı Stephen Hubbard ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİNANCE'E YÖNELİK SİBER SALDIR

Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli bir hacker grubunun olup olmadığına ilişkin soru üzerine Trump, "Bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz." yanıtını verdi.

Saldırıda çalınan paraların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soruya ise Trump, Binance'in paraları geri alacağını ve bunu garanti ettiğini söylediğini aktardı.

Trump, "Ancak bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu." ifadesini kullandı.

TRUMP SALDIRIYI İNCELEDİKLERİNİ BİLDİRDİ

Eskiden çek imzalayarak para çekmek gibi geleneksel yöntemlerin bulunduğunu, artık işlemlerin farklı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Trump, "Artık kimse parayı görmüyor. Bunun biraz tehlikeli olduğunu hep düşünmüşümdür." diye konuştu.

Trump, Binance'in durumu büyük ölçüde kontrol altına aldığını belirttiğini aktararak, "Göreceğiz." dedi.

Binance, dün olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirketten bugün yapılan açıklamada, yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır