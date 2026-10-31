Polonya'da hareketli saatler: Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısı görevden alındı! Cumhurbaşkanı yurt dışı ziyaretini yarıda kesti

Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da hareketli bir gün yaşanıyor. Halk, Anayasa Mahkemesi Binasına yürüdü.

Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı.



Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski

POLONYA'DA OLAYLI GÜN: ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI VE YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Święczkowski, kendi görev yaptığı mahkemenin kapısındaki zinciri keserek binaya girmek istedi

Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki

CUMHURBAŞKANI YURT DIŞI GEZİSİNİ YARIDA KESTİ ÜLKEYE DÖNÜYOR

Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu.

Yarın Senegal'de resmi temaslarda bulunacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı.

MAHKEME BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski'nin görevden alınması kararı, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı. PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski başta olmak üzere parti yöneticileri ve bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır